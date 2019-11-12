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اجتماع أوروبي لبحث شؤون الدفاع

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اجتماع أوروبي لبحث شؤون الدفاع

اجتماع أوروبي لبحث شؤون الدفاع
http://almnatiq.net/?p=797371
المناطق - وكالات

بدأ وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيون اجتماعات في بروكسل في إطار مجلس الشؤون الخارجية (الدفاع) الذي سيركز بشكل خاص على التعاون الهيكلي الدائم “بيسكو” وتماسكه مع المبادرات الدفاعية الأوروبية الأخرى.
ورأَس المجلس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.
ويتبادل وزراء الدفاع وجهات النظر حول مهام وعمليات السياسة الأمنية والدفاع المشتركة مع تقييم الوضع الحالي للانتشار في عدد من المناطق، والتفكير في التحديات والمجالات لمزيد من التحسين والتطوير في الأداء, إضافة إلى مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو القادمة التي ستعقد يومي 3 و 4 ديسمبر في لندن.

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