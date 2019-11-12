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برئاسة الفيصل.. اجتماع يناقش آخر أعمال توسعة الحرم المكي الثالثة

برئاسة الفيصل.. اجتماع يناقش آخر أعمال توسعة الحرم المكي الثالثة
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المناطق - مكة المكرمة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.
وتخلل الآجتماع استعراض للأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف والتي تشمل؛ مبنى التوسعة ، الجسور الشمالية ، الساحات الشمالية ، كبري العمرة ، مبنى الخدمات ، مجمع الخدمات المركزية ، أنفاق المشاة ، نفق الخدمات ، واستكمال مشروع الطريق الدائري الأول.

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