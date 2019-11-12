أمانة الاحساء.. ضبط مسكن شركة احالته عمالة مخالفة الى مستودع تخزين وجبات مدرسية

الاحساء - المناطق

ضبطت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية الهفوف ” 5 أفراد من العمالة الوافدة ” المخالفين للأنظمة المهنية والصحية عمدوا الى تحويل مسكن عاملين تابعين لاحدى الشركات الخاصة الى مستودع لتخزين وتحضير وتوزيع الوجبات الغذائية على 15 منشأة تعليمية في الحاضرة وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية وبمايُعرّض تلك المواد للتلف فينعكس ذلك سلباً على استهلاكها الآدمي ، حيث تم ضبط ومصادرة 750 كيلوغرام من الأغذية وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين واغلاق الموقع احترازياً ، ويأتي ذلك ضمن خطط المتابعة الشاملة المستمرة والتي تنفذها البلديات التابعة للامانة لدعم الجهود الرقابية ورصد مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” ‪0548368888).

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