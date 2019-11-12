افتتاح فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في جامعة الأمير محمد بن فهد

الدما م - عبدالله السعيدي

في إنجاز نوعي يتماشى مع تحقيق رؤية الجامعة تم يوم الخميس السابع من الشهر الحالي افتتاح فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقر الجامعة بالعزيزية بالخبر وذلك بحضور رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية إيريك أوفر لاند ومدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.

وسيكون هذا المكتب ممثلاً للاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويهدف إلى نشر ثقافة الاستشراف المستقبلي في المنطقة كما أنهى فريق العمل المشترك بين الاتحاد والجامعة من إعداد استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع الخطة التنفيذية للعام 2019م. وتشتمل الخطة التنفيذية على إجراء الدراسات والبحوث في المجالات الساخنة على الساحة العالمية ودراسة تطبيقاتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. كما ينفذ المكتب العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتثقيفية .. إذ ألقى رئيس الاتحاد محاضرة عن الدراسات المستقبلية لطلاب الجامعة كما عقد ورشة عمل متخصصة مع عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

يذكر أن الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية جهة استشارية معتمدة لدى منظمة اليونسكو العالمية ومقره باريس ،وأعضاءها من معظم دول العالم ، هذا ولقد وقعت إتفاقية الشراكة بين الاتحاد والجامعة في المؤتمر العالمي للدراسات الاستشرافية والذي عقد في المكسيك الشهر الماضي .. إذ تم التوقيع بين الجامعة والاتحاد بحضور المهتمين بقضايا الدراسات الاستشرافية من كل أرجاء العالم .

صرح بذلك نائب مدير الجامعة للشئون الأكاديمية مضيفاً أن وجود مقر فرع للاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في جامعة الأمير محمد بن فهد يشكل إضافة نوعية لهذه النوعية من الدراسات والتي توليها الدول اهتماماً بالغاً كونها تشكل النواة الحقيقية لوضع الخطط والرؤى المستقبلية مما سيكون لنتائج هذه النوع نتائج ملموسة على الواقع وتوسيع أفاق الرؤى نحو المستقبل للمجتمعات المحيطة .. منوهاً بأن فرع مكتب الاتحاد يخطط لعقد مؤتمر حول الدراسات الاستشرافية يشارك فيه المختصين من دول العالم بهدف نقل التجارب ونتائج تطبقاتها والاستفادة منها