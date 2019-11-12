ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية يواصل فعالياته لليوم الثاني بعرض ٧ أوراق عمل

الأحساء - المناطق

واصل ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية بالمملكة، فعالياته لليوم الثاني على التوالي ، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، على مدى ثلاثة أيام ١٤-١٥- ١٦ من ربيع الأول لعام ١٤٤١ھ و تنفذه إدارة الإشراف التربوي ممثلاً في قسم التربية البدنية تحت عنوان ” مهارات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية ” وذلك بحضور الدكتور خالد السبر رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم .

و توالت جلسات اللقاء التى اشتملت على العديد من أوراق العمل وحلقات النقاش التي قدمها رؤساء ومشرفو أقسام التربية البدنية بمختلف المناطق التعليمية و جاءت جلسات اليوم الثاني على النحو التالي:

الجلسة الأولى: ورقة عمل بعنوان “مستقبل التربية البدنية ” قدمها الأستاذ عبدالله اللهيبي والأستاذ راشد الجساس، ورأس الجلسة الأستاذ إسماعيل رضوان.

الجلسة الثانية: ورقة عمل

بعنوان ” دور التقويم التربوي في تحسين المخرجات التعليمية ” قدمها الأستاذ هشال المبارك، و رأس الجلسة اللقاء الأستاذ سعد العنزي.

الجلسة الثالثة : حلقة نقاش بعنوان ” أساليب وأدوات تقويم الطالب في التربية البدنية قدمها الأستاذ منصور العبيد والأستاذ حسين صنبع، ورأس الجلسة الأستاذ عبدالله القويعان.

الجلسة الرابعة : ورشة عمل بعنوان ” التقويم والاختبارات في التربية البدنية ” قدمها الأستاذ حسين الغامدي و رأس الجلسة الأستاذ نواف الناهض.

الجلسة الخامسة ورقة عمل بعنوان ” أساليب وأدوات للقيم والاتجاهات في نظام المقررات للتربية البدنية” قدمها الأستاذ عبدالرحمن العيسى، و رأس الجلسة الأستاذ تركي الشريف.

الجلسة السادسة : ورشة عمل بعنوان ” استخدام استراتيجية التعلم بالمشاريع في مقرر التربية البدنية ” قدمها الأستاذ بندر السلطان و رأس الجلسة الأستاذ حزام العبدلي.

الجلسة السابعة : ورقة عمل بعنوان ” تفعيل الألعاب الأولمبية في دروس التربية البدنية ” قدمها الأستاذ عبدالكريم الربيعة، و رأس الجلسة عبدالرؤوف الجميعة.

واختتم المشاركون في الملتقى بأوراق عملهم، ساعين في ذلك إلى تطوير النشاط البدني بمدارس التعليم العام على مستوى المناطق التعليمية، مشيرين إلى أن هناك مبادرة لتطوير النشاط البدني في المدارس والمعاهد العلمية بمؤشرات ومستهدفات ستُعلن في حينها.

وعلى هامش الملتقى سيتم عمل جولة سياحية مسائية لجميع الوفود المشارك ، برفقة رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الأحساء الأستاذ فهد بن إبراهيم الملحم؛ تتضمن زيارة بعض الأماكن السياحية في محافظة الأحساء ومنها : بيت التراث، ومصنع الفخار، وأرض الحضارات.