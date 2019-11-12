مركز الأميرة جواهر ينظم مبادرة ” الشعور الأزرق “

الدمام - فتحية العبدالله

ينظم مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير في 1 من شهر ديسمبر القادم، مبادرة بعنوان ” الشعور الأزرق ” ، بالتعاون مع، حيث تعد مبادرة تثقيفية عن أهمية الصحة النفسية وتأثير الاكتئاب والقلق على الجانب الصحي والاجتماعي والمهني وكيفية التخلص من هذه المشاكل بطرق مختلفة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمقر المركز بالدمام.

وأوضحت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير الأستاذة مريم اليحيى أن المبادرة تسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية وخطورة القلق والاكتئاب على حياة الشخص بشكل عام، كما تشمل المبادرة كافة شرائح المجتمع ومن يعاني من بعض أعراض الاكتئاب والقلق والمرشدين والمرشدات.

وبينت اليحيى أن المبادرة سيصاحبها معرض تثقيفي توعوي ينقسم إلى محاضرات إثرائية واستشارات مختصة وعالم الجمال والثقة وعالم الألوان وقسم خاص بالأطفال وقسم ترفيهي، كما يتم تقديم استشارات مجانية من مختصين ورعاية أو متابعة أصحاب الحالات، وكتيبات تثقيفية عن الصحة النفسية وخطورة الاكتئاب وورش عمل ومحاضرات.