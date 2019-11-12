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قسم التوجيه والإرشاد ينظم لقاءات مفتوحة بأولياء أمور الطلاب بحفر الباطن

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قسم التوجيه والإرشاد ينظم لقاءات مفتوحة بأولياء أمور الطلاب بحفر الباطن

قسم التوجيه والإرشاد ينظم لقاءات مفتوحة بأولياء أمور الطلاب بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=797393
حفر الباطن - المناطق

انطلاقا من أهمية التواصل بين البيت والمدرسة وإطلاع أولياء الأمور على كل ما يخص أبنائهم الطلاب وتوظيف مجلس المدرسة ، ينظم قسم التوجيه والإرشاد بتعليم حفر الباطن لقاءات مفتوحة مع أولياء أمور الطلاب في جميع مدارس المحافظة تحت عنوان (دور أولياء الأمور في تجويد نواتج التعلم للطلاب ) وقد حدد القسم يوم الإثنين 14/3/1441هـ للمرحلة الابتدائية ، ويوم الثلاثاء 15/3/1441هـ للمرحلة المتوسطة ، ويوم الأربعاء 16/3/1441هـ للمرحلة الثانوية .

ومن جهته فقد شارك سعادة مدير تعليم حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي باللقاء المفتوح مع أولياء أمور الطلاب للمرحلة الابتدائية مساء أمس الإثنين بابتدائية المحمدية ، معربا عن سعادته بتواصل أولياء أمور الطلاب وحرصهم على الحضور مثمناً لقسم التوجيه والإرشاد هذه المبادرة الطيبة ولقادة المدارس على جهودهم في حسن التنظيم والاستقبال ، كما شارك المساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري ابتدائية أبي دجانه بلقائهم بأولياء الأمور .

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