“تويتر” تغلق حساب نجل حسن نصر الله

المناطق - وكالات

أغلقت شركة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، حساب نجل الأمين العام لحزب الله جواد نصرالله، وذلك ضمن خطة الشركة لمكافحة الإرهاب، بعد تصنيف واشنطن حزب الله “إرهابيا” ووضعه على لائحة العقوبات.

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على جواد نصر الله ابن زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وصنفت الخارجية الأميركية جواد وهو قائد بارز أيضا في حزب الله، إرهابياً عالمياً.

وستشمل العقوبات عليه حظر جميع ممتلكاته، كما تحظر التعامل معه أو مع كتائب المجاهدين.

ووصفت الخارجية جواد بأنه القائد الصاعد للحزب.

من هو محمد جواد نصر الله

هذا، ويبلغ محمد جواد حسن نصرالله من العمر 29 عاماً، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية.

وهو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، إضافة إلى شقيقيه محمد علي ومحمد مهدي وشقيقة وحيدة اسمها زينب متزوّجة وتدرس في الحوزة الدينية في إيران.

يعدّ جواد قائدا بارزا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية.

وهو يتولّى التنسيق مع فيلق القدس وحركة حماس، وتتّهمه وزارة الخارجية الأميركية بجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس.

وربطت اسمه بخلية فلسطينية في الضفة الغربية في يناير عام 2016.

يذكر أن إدارة شركة “تويتر”، أغلقت حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وقالت الشركة إن الإغلاق تم بسبب ارتكاب القناة محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر.

وعلّق متحدث باسم تويتر على الأمر بالقول أنه “لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”.