أمير منطقة جازان يرعى انطلاق فعاليات ملتقى لقاءات “هدف”

جازان - فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, فعاليات ملتقى لقاءات هدف الذي تستضفه منطقة جازان على مدى يومين، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع أطراف العمل، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وفي مستهل الفعاليات افتتح سمو أمير المنطقة المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى مستمعًا لشرح مفصل عن المعرض الذي يمثل مشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بفعاليات وبرامج الملتقى ، وشاهد والحضور عرضًا عن برنامج أكاديمية “هدف” للقيادة ، مطلعًا على مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشرة والموجهة لكل فئة.

إثر ذلك أعلن سمو أمير جازان بدء أعمال الملتقى، مؤكدًا سموه أن عقد الملتقى في المنطقة يأتي امتدادًا لاهتمام ورعاية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على تمكين الشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وشدد سموه على أن الشباب هم الطاقة والمحرك الرئيس لتطوير ونماء بلادنا العزيزة، ولن يتم ذلك إلا بتزويد الشباب والفتيات وإمدادهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخوض غمار سوق العمل، الأمر الذي يعد واجبًا تشترك فيه جميع الجهات المعنية.

وجدد سموه في ختام كلمته التأكيد على أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعد وسيلة من أجل تحقيق غاية التمكين والتنمية لقدرات شباب وفتيات المملكة، مشيدًا بجهود “هدف” والجهات ذات العلاقة في هذا الصدد.

بعد ذلك ألقى المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني كلمة أوضح فيها أن الصندوق يعمل حاليا على صياغة إستراتيجية جديدة وشاملة لتحديد رؤيته وآلية عمل ومهام جميع الإدارات والقطاعات التابعة له، بما ينعكس على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة وطننا الغالي؛ بالشراكة الإستراتيجية والفعالة مع قطاعات الأعمال؛ لتمكين القوى الوطنية ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم،كما أنه سيتم الإعلان خلال المدة المقبلة عن الإستراتيجية الجديدة حال اعتمادها وإقرار العمل بها.

وقدم الجعويني – باسمه ونيابة عن منسوبي “هدف” – شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على رعايته الكريمة وافتتاحه لأعمال ملتقى لقاءات جازان 2019، متطلعًا أن يحقق الملتق أهدافه في تقديم الممكنات والمحفزات لقطاع الأعمال وخدمة أبناء وبنات المنطقة، ودعم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وبين أن الملتقى الذي ينفذ بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة, وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، يهدف للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها صندوق الموارد البشرية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية, وفق مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة, ويمكن راغبي المشاركة والحضور في جلسات الملتقى التسجيل إلكترونيا من خلال الرابط: ?hrdfliqaat.sa.

وأفاد أن الملتقى سيصاحبه عدد من ورش العمل التوعوية، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، التي تستهدف العملاء المســتفيدين مــن خدمات الصندوق من أصحاب منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال حيث ضم معـرضًا لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى.

وبين أن ملتقى لقاءات جازان 2019م، يأتي امتدادًا لملتقى لقاءات الرياض وجدة والدمام، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص لتأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج تشمل برنامج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، والتدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج نقـل المـرأة العاملـة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.

عقب ذلك شاهد أمير منطقة جازان وضيوف الحفل عرضًا مرئيًا عن ملتقى لقاءات “هدف”، وما يشتمل عليه من فعاليات وأنشطة، لتمكين ودعم القوى الوطنية وإشراكها في سوق العمل.

وفي نهاية الحفل، كرم أمير منطقة جازان الجهات الراعية والجهات الداعمة لأعمال وفعاليات الملتقى وتسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.