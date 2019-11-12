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أمير منطقة جازان يقلد مدير عام جوازات المنطقة رتبة لواء

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أمير منطقة جازان يقلد مدير عام جوازات المنطقة رتبة لواء

أمير منطقة جازان يقلد مدير عام جوازات المنطقة رتبة لواء
http://almnatiq.net/?p=797441
جازان - فضة عطيف
قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم مدير عام جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وقدم سموه التهنئة لمدير عام جوازات المنطقة , متمنياً له ولجميع زملائه منسوبي الجوازات منطقة جازان التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
كما جرى عقب التقليد بحث عددا من الموضوعات التي تهم عمل ادارة الجوازات بالمنطقة واستمع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها .
فيما رفع مدير عام جوازات منطقة جازان اللواء الغامدي من جانبه أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ  وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمناسبة صدور الثقة الغالية , سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها عوناً له على طاعته ثم طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.
وثمن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , لكافة الأعمال والمهام التي تقوم بها جوازات المنطقة .

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