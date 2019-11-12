أمير الشرقية يطلع على جهود شركة “غاز الشرق”

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) رئيس مجلس مديري شركة غاز الشرق الأستاذ غدران بن سعيد غدران، وعدد من منسوبي الشركة.

وبين سموه ضرورة العمل على تعزيز مفهوم السلامة في التعامل مع الغاز الطبيعي، والحرص على امتثال الشركة والجهات الأخرى لتعليمات السلامة، مؤكداً سموه أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي، مشيراً إلى ما توليه الدولة أيدها الله من دعمٍ واهتمام لقطاع الصناعة، ليكون مساهماً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح رئيس مجلس مديري شركة غاز الشرق غدران بن سعيد غدران أن الشركة بفضل الله ثم بالدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة –أيدها الله- نجحت خلال أعوامها العشر في الوصول إلى طاقة توزيع يومية تتجاوز 30مليون قدم مكعب، وباستثمارات وصلت إلى 130مليون ريال، كما أشار إلى حرص سمو أمير المنطقة الشرقية ومتابعته الدائمة بشأن الالتزام بتعليمات السلامة، وإرشادات التعامل الحوادث والمخاطر، مبيناً أن الشركة تعمل حالياً في قطاع الأعمال، وتدرس التوسع مستقبلاً للقطاع السكني والأفراد، وفق ما يطرأ من مستجدات في السوق.

كما كشف الرئيس التنفيذي المهندس سعيد جابر الفايع أن الشركة تعمل مع أكثر من 40مصنع في المنطقة الشرقية، وتزودهم بالطاقة عبر منتجات الغاز الطبيعي، كما أن الشركة نجحت في رفع نسبة السعودة إلى ما يقارب 70% من الكوادر العاملة في الشركة مشيراً إلى العمل المستمر في الشركة لاستمرار الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.