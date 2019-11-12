أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة السلامة المرورية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

الدمام - عبدالله السعيدي

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة السلامة المرورية مثلها المهندس عبدالله بن سعد الراجحي، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد مثلها الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن.

وأكد سموه ضرورة العمل المشترك من أجل نشر وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، والحرص على تطوير المرافق العامة وموائمتها مع متطلبات السلامة المرورية، مشيراً سموه إلى أن الجسر مرفق حيوي وهام، يجب أن يشعر سالكيه بتوائمه مع متطلبات السلامة، مبيناً ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز ونشر هذه الثقافة، والحرص على استثمار كافة الوسائل المتاحة لتحقيقها.

من جهته عبر أمين عام لجنة السلامة المرورية عبدالله الراجحي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته الدائمة والمستمرة لأعمال اللجنة، وحرصه على أن تكون اللجنة مؤثراً فاعلاً في مختلف القطاعات في المنطقة الشرقية، ونقل الخبرات المتراكمة التي تتمتع بها اللجنة للجهات الشريكة، مثمناً تجاوب منسوبي المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وحرصهم على تفعيل جانب الشراكات.

كما عبر المهندس عماد المحيسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الدائمة ومتابعته ودعمه لشؤون المؤسسة، مبيناً أن هذه الرعاية الكريمة هي تأكيد لما تحظى به المؤسسة ومنسوبيها من دعم من لدن سموه، مبيناً أن المؤسسة حريصة على تفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية، وأن لا يكون المؤسسة فقط مشغلاً لمنشأة الجسر، بل مشاركاً ومؤثراً في المجتمع، مشيراً أن هذه الاتفاقية هي واحدة من حزمة الشراكات التي تسعى المؤسسة إلى توقيعها.