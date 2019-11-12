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مديرية السجون بمنطقة تبوك تواصل برنامجها التوعوي لمكافحة التدخين بسجون المنطقة

مديرية السجون بمنطقة تبوك تواصل برنامجها التوعوي لمكافحة التدخين بسجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=797473
المناطق - تبوك
تواصل مديرية السجون بمنطقة تبوك فعالياتها التوعوية لنزلاء السجون بالمنطقة عبر برنامجها التوعوي لمكافحة التدخين الذي تقيمه بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بتبوك.
ووجه مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان محمد العتيبي بتفعيل الشراكة التي تؤدي إلى نشر الوعي بين النزلاء من خلال إقامة المحاضرات والندوات التثقيفية والوقائية لإيضاح أضرار التبغ ومشتقاته بالإضافة إلى تجهيز عيادات متنقلة لعلاج نزلاء سجون تبوك الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال تقديم الوسائل المساعدة على ذلك.
وقدم العميد العتيبي شكره وتقديره للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة على ماتقوم به لحماية المجتمع من آفة التدخين  والعمل بشكل دائم ومستمر بالشراكة مع الجهات الحكومية على العناية بصحة الإنسان وحماية المكان.

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