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أمير منطقة الرياض يقلد مدير السجون ومساعده رتبهم الجديدة

أمير منطقة الرياض يقلد مدير السجون ومساعده رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=797484
المناطق - الرياض
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري و مساعد مدير السجون بمنطقة الرياض العميد مطلق عبدالله العتيبي رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم .
ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بترقيتهم , متمنين أن يكونوا عند حسن الظن, معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه, على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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