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أمانة تعليم تبوك تدرب القيادات على التخطيط وقيادة الأداء

أمانة تعليم تبوك تدرب القيادات على التخطيط وقيادة الأداء

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أمانة تعليم تبوك تدرب القيادات على التخطيط وقيادة الأداء

أمانة تعليم تبوك تدرب القيادات على التخطيط وقيادة الأداء
http://almnatiq.net/?p=797492
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمانة وبالمشاركة مع إدارة التدريب التربوي والابتعاث ( بنات ) البرنامج التدريبي ” التخطيط وقيادة الأداء ” ويستمر لمدة ثلاثة أيام بالقاعة الثقافية بمقر مركز التدريب التربوي مستهدفاً 36 قائدة من مختلف الإدارات.
وذكرت رئيسة وحدة شؤون القيادات بأمانة تعليم تبوك أريج العودة أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج ” وحدة شؤون القيادات ” ويهدف إلى رفع مستوى المهارات القيادية بما يسهم في رفع الأداء الفردي للقيادات وينعكس على آداء الإدارات ويطور الإمكانات البشرية مؤكدة أنه يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لإدارة تعليم تبوك إيماناً منها بأهمية دور القيادة الفاعل في توجيه العمل لمسار التمكين والتمهير والتميز لدى الأفراد.

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