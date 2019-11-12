احدث الأخبار

برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس
المنطقة الشرقية
 موسم الرياض: إغلاق منطقة «وادي نمار» لهذا السبب
أبرز المواد
 أمانة تعليم تبوك تدرب القيادات على التخطيط وقيادة الأداء
منطقة تبوك
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة
منطقة الرياض
 أمير منطقة الرياض يقلد مدير السجون ومساعده رتبهم الجديدة
منطقة الرياض
 مدني ضباء ينفذ زيارات توعوية ضمن حملة “وعيكم .. نجاة”
منطقة تبوك
 مديرية السجون بمنطقة تبوك تواصل برنامجها التوعوي لمكافحة التدخين بسجون المنطقة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة السلامة المرورية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد
المنطقة الشرقية
 الدكتور عبدالله الربيعة: 35 مختصًا يشاركون في عملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد” الخميس المقبل
أبرز المواد
 أمير الشرقية يطلع على جهود شركة “غاز الشرق”
المنطقة الشرقية
 ورشة عمل سعودية بريطانية تدرّب 80 شاباً وشابة في الرياض
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقلد مدير عام جوازات المنطقة رتبة لواء
منطقة جازان
برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس

برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس

المنطقة الشرقية
موسم الرياض: إغلاق منطقة «وادي نمار» لهذا السبب

موسم الرياض: إغلاق منطقة «وادي نمار» لهذا السبب

أبرز المواد
أمانة تعليم تبوك تدرب القيادات على التخطيط وقيادة الأداء

أمانة تعليم تبوك تدرب القيادات على التخطيط وقيادة الأداء

منطقة تبوك
أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة

منطقة الرياض

برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس

برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس
http://almnatiq.net/?p=797498
الدمام - فهد المريخي
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنطلق الخميس فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز معارض الظهران الدولي، والذي يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الاعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات.
ويفتح الملتقى أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة بداية من الخميس وحتى يوم السبت الموافق 14- 16 نوفمبر الحالي، وذلك من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط startup.monshaat.gov.sa .

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة السلامة المرورية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة السلامة المرورية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد
أمير الشرقية يطلع على جهود شركة “غاز الشرق”

أمير الشرقية يطلع على جهود شركة “غاز الشرق”
قسم التوجيه والإرشاد ينظم لقاءات مفتوحة بأولياء أمور الطلاب بحفر الباطن

قسم التوجيه والإرشاد ينظم لقاءات مفتوحة بأولياء أمور الطلاب بحفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*