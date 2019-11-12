برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنطلق الخميس فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز معارض الظهران الدولي، والذي يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الاعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات.
ويفتح الملتقى أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة بداية من الخميس وحتى يوم السبت الموافق 14- 16 نوفمبر الحالي، وذلك من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط startup.monshaat.gov.sa .
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