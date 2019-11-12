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أمير منطقة جازان يطلع على مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع

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أمير منطقة جازان يطلع على مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع

أمير منطقة جازان يطلع على مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع
http://almnatiq.net/?p=797501
جازان - فضة عطيف
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم على مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع التي تنفذها جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة ، رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي وعددا من الاعضاء المشاركين في المبادرة من مختلف الجهات الأمنية والحكومية .

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طاهر عريشي عن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال واثره على الفرد والمجتمع التي شارك فيها العديد من ابناء المنطقة عبر تنفيذ عدة معارض تشكيلية ومسرحيات وندوات وخطب بالجوامع ومحاضرات بمدارس التعليم بالمنطقة والجامعة وكلياتها وتستمر المبادرة لمدة أسبوعين .
كما شاهد سمو أمير جازان الجهود التوعوية والخدمات التي تقدمها الجمعية والأعمال المناطة بها والأهداف التي تسعى لتحقيقها لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدماتها , متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على الجمعية للقيام بكافة الأعمال الموكلة إليهم من خدمات إنسانية وغيرها .

وأكد سمو أمير منطقة جازان على أهمية التعاون بين الجمعية والجهات المختصة وعقد لقاءات دورية لتسهيل مهام الجمعية التي تعد الوحيدة على مستوى المملكة في مجال الأزمات النفسية والاجتماعية.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية باسمه ونيابة عن المشاركين في مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال واثره على الفرد والمجتمع عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه وعلى حسن الاستقبال وعلى ما استمعوا إليه من توجيهاته لخدمة أبناء المنطقة.

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