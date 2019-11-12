الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم

المناطق - نجران

نظمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المنطقة حملة للتبرع بالدم تحت عنوان “قطرات دم تنقذ حياة إنسان”، وذلك بمبنى عمادة الكلية.

وبين المتحدث الرسمي للكلية علي عبد الله آل عتيق، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية.

وأشار “آل عتيق” إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم، وفوائده التي تعود على المتبرع بالدم من ناحية تعزيز نشاطه وتنشيط دورته الدموية، مبيناً أن حملة التبرع بالدم تأتي في إطار سعي الكلية للمشاركة المجتمعية وإسهام منسوبيها في الأعمال الإنسانية المتمثلة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم