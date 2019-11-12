احدث الأخبار

بعد ورقة اللاجئين.. أردوغان يهدد أوروبا بالدواعش
أبرز المواد
 حُكم أوروبي نهائي يغضب إسرائيل: “صنع بالمستوطنات” وسم إجباري
أبرز المواد
 “تراحم ” تصرف 150 الف إعانات مالية لـ 50 أسرة من أسر السجناء بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا يواصل استعداداته لبطولة آسيا في تايلاند
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يتفقد سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق وتطوير المناطق المحيطة به
منطقة المدينة المنورة
 رئيس الوزراء اليمني: دعم إيران للحوثي يتطلب موقفا دوليا حازما
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الالماني لدى المملكة
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
أبرز المواد
 تسليم نحو 21 ألف أرض مجانية لمستفيدي “سكني” خلال أكتوبر الماضي
أبرز المواد
 وزير التعليم يؤكد أمام لجنة التنمية المستدامة: نسعى إلى تحسين جودة التعليم والتعلم في المملكة
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم
منطقة نجران
 أمير منطقة جازان يطلع على مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع
المنطقة الشرقية
بعد ورقة اللاجئين.. أردوغان يهدد أوروبا بالدواعش

بعد ورقة اللاجئين.. أردوغان يهدد أوروبا بالدواعش

أبرز المواد
حُكم أوروبي نهائي يغضب إسرائيل: “صنع بالمستوطنات” وسم إجباري

حُكم أوروبي نهائي يغضب إسرائيل: “صنع بالمستوطنات” وسم إجباري

أبرز المواد
“تراحم ” تصرف 150 الف إعانات مالية لـ 50 أسرة من أسر السجناء بمنطقة الباحة

“تراحم ” تصرف 150 الف إعانات مالية لـ 50 أسرة من أسر السجناء بمنطقة الباحة

منطقة الباحة
المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا يواصل استعداداته لبطولة آسيا في تايلاند

المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا يواصل استعداداته لبطولة آسيا في تايلاند

أبرز المواد

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=797514
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال ، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، والسكرتير أول بمكتب معاليه مهند البصراوي.

روابط ذات صلة

بعد ورقة اللاجئين.. أردوغان يهدد أوروبا بالدواعش

بعد ورقة اللاجئين.. أردوغان يهدد أوروبا بالدواعش
حُكم أوروبي نهائي يغضب إسرائيل: “صنع بالمستوطنات” وسم إجباري

حُكم أوروبي نهائي يغضب إسرائيل: “صنع بالمستوطنات” وسم إجباري
المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا يواصل استعداداته لبطولة آسيا في تايلاند

المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا يواصل استعداداته لبطولة آسيا في تايلاند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*