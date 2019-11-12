وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الالماني لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة الى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.