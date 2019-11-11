“تراحم ” تصرف 150 الف إعانات مالية لـ 50 أسرة من أسر السجناء بمنطقة الباحة

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توزع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم” تراحم ” بمنطقة الباحة دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية لأسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، مساهمة من الأمانة العامة للجنة في التخفيف من معاناتهم .

وأوضح رئيس اللجنة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله ؛ أن الدفعة شملت 50 أسرة ، من مدينة الباحة ومختلف محافظات المنطقة ، وأن الدفعة شملت عشر أسر بواقع ثلاث الأف لكل منها ضمن برنامج دعم أسر النزلاء من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة والتخفيف عن الحالات المستحقة كما أنها أحد أبواب إدخال السرور عليهم وسد جزء من احتياجاتهم .وثمن رئيس لجنة تراحم الباحة آل نسيله دعم ومتابعة الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» الأستاذ فهد بن عبدالله الراجح للفروع ، والخطوات التطويرية التي تشهدها اللجنة في كافة المجالات الإدارية والتنظيمية وماطرأ على الهوية من تطوير . وأشاد آل نسيله برئيسة القسم النسائي أسماءالغامدي ونائبتها أ. خلود الغامدي وبما يبذلونه من جهود وخدمات لأسر السجناء والمفرج عنهم ، وتنفيذ المناسبات الوطنية والفعاليات المتنوعة للفرع .

مشيراً آل نسيله إلى أن أهداف ورسالة اللجنة لها انعكاس ومردود إيجابي على المجمع بشكل عام .مهيباً آل نسيله برجال الأعمال بالمنطقة والموسرين ومحبي الخير دعم اللجنة للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإيصال خدماتها للمستهدفين من برامجه كافة .