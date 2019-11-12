محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

الخفجي - سطام الفروان

ترأس محافظ الخفجي رئيس المجلس المحلي بالمحافظة محمد بن سلطان الهزاع، أمس الأثنين، اجتماع المجلس المحلي الأول للعام الحالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع،وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إضافة لاستعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والسبل الكفيلة بسرعة إنجازها في الوقت المحدد لها، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.