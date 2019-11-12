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مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف

مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف
http://almnatiq.net/?p=797549
المناطق - الجوف

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تعزيزات لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، شرقي محافظة الجوف اليمنية.
وقال موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف بالمحافظة.
وأسفـر القصف عن تدمير عـدد من العربات التابعة للميليشيا الحوثية، ومصرع وجرح من كان على متنها.

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