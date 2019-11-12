احدث الأخبار

الفريق الطبي ينجح باستئصال جزء من الأمعاء لمريضة في حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح
أبرز المواد
 ثلوج وطقس بارد في ولايات أمريكية تسفر عن سقوط قتلى وإلغاء رحلات وتحذير من شتاء قارس
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف
منطقة الجوف
 محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 بعد ورقة اللاجئين.. أردوغان يهدد أوروبا بالدواعش
أبرز المواد
 حُكم أوروبي نهائي يغضب إسرائيل: “صنع بالمستوطنات” وسم إجباري
أبرز المواد
 “تراحم ” تصرف 150 الف إعانات مالية لـ 50 أسرة من أسر السجناء بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا يواصل استعداداته لبطولة آسيا في تايلاند
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يتفقد سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق وتطوير المناطق المحيطة به
منطقة المدينة المنورة
 رئيس الوزراء اليمني: دعم إيران للحوثي يتطلب موقفا دوليا حازما
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الالماني لدى المملكة
أبرز المواد
الفريق الطبي ينجح باستئصال جزء من الأمعاء لمريضة في حفرالباطن

الفريق الطبي ينجح باستئصال جزء من الأمعاء لمريضة في حفرالباطن

المنطقة الشرقية
مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح

مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح

أبرز المواد
ثلوج وطقس بارد في ولايات أمريكية تسفر عن سقوط قتلى وإلغاء رحلات وتحذير من شتاء قارس

ثلوج وطقس بارد في ولايات أمريكية تسفر عن سقوط قتلى وإلغاء رحلات وتحذير من شتاء قارس

أبرز المواد
مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف

مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف

منطقة الجوف

الفريق الطبي ينجح باستئصال جزء من الأمعاء لمريضة في حفرالباطن

الفريق الطبي ينجح باستئصال جزء من الأمعاء لمريضة في حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=797556
المناطق - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي المختص بمستشفى حفرالباطن المركزي من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة في أعلى منطقة البطن وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين عن وجود إلتفاف جزء من الأمعاء حول محورها مما تسبب في منع تدفق الدم وانسداد في الجزء الأسفل من الأمعاء نتيجة وجود ورم وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص بإجراء عملية تم من خلالها استئصال الجزء المصاب من الأمعاء وإعادة إيصال الأجزاء المتبقية ، حيث تكللت العملية و لله الحمد بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة

روابط ذات صلة

محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
أمير منطقة جازان يطلع على مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع

أمير منطقة جازان يطلع على مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع
برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس

برعاية أمير الشرقية .. منشآت تطلق الملتقى السعودي للشركات الناشئة الخميس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*