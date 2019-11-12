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عبدالوهاب الحربي يتوج بجائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019

عبدالوهاب الحربي يتوج بجائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019

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عبدالوهاب الحربي يتوج بجائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019

عبدالوهاب الحربي يتوج بجائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019
http://almnatiq.net/?p=797566
المناطق - واس

توّج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا عبدالوهاب الحربي بجائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019 كمدرب العام، في الحفل الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وجاء حصول الحربي على الجائزة نظير عمله المميز في قطاعات الفئات السنية خلال الفترة الماضية، التي توّجها بالحصول على لقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2019، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
من جانبه عبّر عبدالوهاب الحربي عن فخره واعتزازه بحصوله على هذه الجائزة، مرجعًا الفضل بعد الله إلى الجهاز الفني المساعد له ولمنسوبي الاتحاد السعودي الذين ساعدوه كثيرًا خلال الفترة الماضية.
وقال الحربي: “إن نجاحي اليوم بالحصول على هذه الجائزة هو نجاح وتكريم للعمل الجماعي، حيث الهدف الواحد الذي يسعى له كل مدرب يعمل للوصول إلى الهدف الرئيس” ، مقدمًا الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء المجلس ومدير الفئات السنية الدكتور خالد بن مقرن وجميع الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين الذين أسهموا في حصوله على هذه الجائزة، من خلال إيجاد بيئة العمل المناسبة للنجاح.

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