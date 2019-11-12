محافظ الجبيل يستقبل أعضاء بلدي الأحساء والجبيل

المناطق - فتحيه عبدالله

استقبل المجلس البلدي بمحافظة الجبيل، أمس الإثنين، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة محافظة الأحساء، والذي يزور الجبيل، بهدف تبادل الخبرات والإطلاع على تجارب المجلسين في القطاع البلدي والخدمي، مما يعزز من فرص رفع كفاءة الأداء على مستوى الجانبين.

وقد تشرف أعضاء المجلسين بزيارة إلى سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله العسكر، بمقر مكتبه بالمحافظة اليوم، وجرى في الزيارة مناقشة أهمية دور المجالس البلدية، من خلال الارتقاء بالعمل الخدمي والتنموي، والمساهمة في رفع مستوى الخدمات، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين المجالس البلدية في المنطقة الشرقية.

كما زار وفد مجلس أمانة الأحساء مركز الزوار في الهيئة الملكية بالجبيل للإطلاع على تجارب الهيئة الملكية الناجحة فيما يتعلق في إنشاء البنية التحتية للمدن وتقديم الخدمات بأحدث ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة.

