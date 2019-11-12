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بحضور وكيل الوزارة المساعد للتمكين ومشاركة القيادات الصحية بنجران وبيشة

صحة عسير تنظم ورشة عمل إعداد الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٠

صحة عسير تنظم ورشة عمل إعداد الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٠
http://almnatiq.net/?p=797608
المناطق - عسير

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير اليوم ورشة عمل لإعداد الخطة التنفيذية للشؤون الصحية بكلاً من منطقتي عسير ونجران ومحافظة بيشه لعام ٢٠٢٠ ، وذلك بالتعاون مع الوكالة المساعدة للتمكين بوزارة الصحة ممثلة بمكتب ادارة المشاريع المؤسسي.

وقد افتتح سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري الورشة بكلمة رحب فيها بسعادة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين فهد بن صالح العزام والحضور ، منوهاً سعادته بأهمية دور مكاتب إدارة المشاريع في تذليل التحديات التى تواجه المشاريع لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى الرؤية الطموحة 2030 .

من جانبه أكد سعادة الوكيل المساعد للتمكين المهندس فهد بن صالح العزام ؛ أهمية الإعداد الجيد للخطة للعام القادم وتطرق إلى آليات حل التحديات التي تواجه مشاريع الصحة في المنطقة .

ثم ابتدأت أعمال الورشة بمشاركة لمدير إدارة المناطق في الوكالة المساعد للتمكين محمد الفوزان ، استعرض فيها آلية إعداد المؤشرات وربطها بالمشاريع ، عقب ذلك استعرض مدير التخطيط والحوكمة أحمد الرشيد
أهمية دور مكاتب إدارة المشاريع في المناطق في متابعة وتقييم المؤشرات والمشاريع وآليات المتابعة والتواصل .

هذا وقد حضر الورشة نائب المدير العام بصحة نجران إبراهيم بن صالح بني هميم وعدد من القيادات الصحية بمنطقة نجران ، والمساعد للتخطيط والتطوير بصحة بيشة محمد صالح الغامدي وعدد من القيادات الصحية بمحافظة بيشة ، ومساعدي المدير العام بصحة عسير ، كما شارك في حضور الورشة مدراء وموظفي مكاتب إدارة المشاريع بمنطقتي عسير ونجران ومحافظة بيشة.

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