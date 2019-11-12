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ترامب: ثالث أكبر رأس بداعش في ورطة كبيرة.. ونحن نعرف مكانه

ترامب: ثالث أكبر رأس بداعش في ورطة كبيرة.. ونحن نعرف مكانه
http://almnatiq.net/?p=797614
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعرف مكان الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قتل الشهر الماضي في غارة قادتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك”لدينا عين على الرجل الثالث له. هذا الرجل الثالث في ورطة كبيرة لأننا نعلم أين هو أيضا”.

وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين إن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال ترامب إن “قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا”، وأضاف: “قبل أسابيع قليلة، أغارت القوات الأميركية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم”.

وتابع: “بفضل المقاتلين الأميركيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3. لقد انتهى عهد الإرهابي، وأصبح أعداءنا يركضون خائفين جدا جدا، إن من يهددون شعبنا ليس أمامهم أي فرصة ضد قوة أميركا المحقة”.

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، أعلن التنظيم المتطرف تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلفا له.

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت في غارة جوية الرجل الثاني في التنظيم، حيث رجحت مصادر أن يكون هو أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم “داعش”.

وجاءت العملية بعد ساعات من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأميركية الخاصة.

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