احدث الأخبار

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة إلى 11
أبرز المواد
 الكلية التقنية للبنات في الباحة تنظم حملة للتبرع بالدم
منطقة الباحة
 مدير عام الشؤون الصحية يمدد تكليف “الممخور والعصيمي” لمستشفيات الخرج
منطقة الرياض
 ميشال عون: الحريري متردد.. وأنا “مكبل”
أبرز المواد
 ترامب: ثالث أكبر رأس بداعش في ورطة كبيرة.. ونحن نعرف مكانه
أبرز المواد
 أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
 صحة عسير تنظم ورشة عمل إعداد الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٠
منطقة عسير
 وزير التعليم يؤكد أمام لجنة التنمية المستدامة: نسعى إلى تحسين جودة التعليم والتعلم في المملكة
أبرز المواد
 نادي الصقور يستقبل المتقدمين لمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز2 غداً في عرعر
الرياضة
 موقع مشروع سلام للتواصل الحضاري يشهد تنافساً للتسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة
أبرز المواد
 محافظ الجبيل يستقبل أعضاء بلدي الأحساء والجبيل
المنطقة الشرقية
 الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل
أبرز المواد
ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة إلى 11

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة إلى 11

أبرز المواد
الكلية التقنية للبنات في الباحة تنظم حملة للتبرع بالدم

الكلية التقنية للبنات في الباحة تنظم حملة للتبرع بالدم

منطقة الباحة
مدير عام الشؤون الصحية يمدد تكليف “الممخور والعصيمي” لمستشفيات الخرج

مدير عام الشؤون الصحية يمدد تكليف “الممخور والعصيمي” لمستشفيات الخرج

منطقة الرياض
ميشال عون: الحريري متردد.. وأنا “مكبل”

ميشال عون: الحريري متردد.. وأنا “مكبل”

أبرز المواد

مدير عام الشؤون الصحية يمدد تكليف “الممخور والعصيمي” لمستشفيات الخرج

مدير عام الشؤون الصحية يمدد تكليف “الممخور والعصيمي” لمستشفيات الخرج
http://almnatiq.net/?p=797620
المناطق-الخرج

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى الملك خالد ، والولادة والاطفال في محافظة الخرج .
وتفصيلا تم تمديد تكليف الاخصائي فهد الممخور مديرا لمستشفى الملك خالد بالخرج .
كما أصدر قرارا بتمديد تكليف الاخصائي عائض العصيمي مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بالخرج .
يأتي ذلك بناء على مارفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة .
من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .

روابط ذات صلة

إلغاء فعاليات موسم الرياض في”وادي نمار” اليوم الثلاثاء بسبب الظروف الجويَّة

إلغاء فعاليات موسم الرياض في”وادي نمار” اليوم الثلاثاء بسبب الظروف الجويَّة
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الالماني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الالماني لدى المملكة
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*