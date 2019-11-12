الكلية التقنية للبنات في الباحة تنظم حملة للتبرع بالدم

المناطق-الباحة

نظمت الكلية التقنية للبنات بالباحة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المنطقة حملة للتبرع بالدم، ضِمن واجب الكلية الوطني تجاه المجتمع؛

وصرّحت عميدة الكلية التقنية امل الغامدي، بأن هذه المبادرة تُعتبر من أهم المبادرات التي تُقدّمها الكلية للوطن والمجتمع وتعد كأول مبادرة وحمله نسائية للتبرع بالدم بالمنطقة

من جهتها أوضحت مديرة العلاقات العامة والاعلام والتنسيق الوظيفي ريم الغامدي، أن التعاون بين الكلية والقطاعات الصحية مستمر ودائم، لافته إلى أن التبرع بالدم يأتي ضمن عدد من المبادرات الصحية التي تُقدّمها الكلية لمنسوبات ومتدربات وتم تهيئة المكان وتوفير الأدوات اللازمة.

الجدير بالذكر أن التبرع بالدم يُعرف بأنه عملية طبية يتم خلالها نقل الدم من شخص سليم -حسب موافقته- إلى شخص غير سليم يحتاج للدم، لأسباب إنسانية أو اجتماعية أو صحية فمن خلالها يجب مراجعة سجل المتبرعة الطبي، وإجراء عدة فحوصات لها ؛ واهمها السكري والهيموجلبين للتأكد من أن دمها لا يحوي أي مرض قد ينتقل للذين سيحصلون على الدم. ويتم سؤال المتبرعة عن أية أدوية تتناولها أو أية أمراض تعاني منها ويتم الكشف عليه بدقة .