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أمير الجوف يفتتح معرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف

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أمير الجوف يفتتح معرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف

أمير الجوف يفتتح معرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=797631
المناطق - الجوف

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، معرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله المعرض, معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري، حيث قام سموه بتدشين المكتبة المتنقلة
التي تشرف عليها شؤون المكتبات بالجامعة وتهدف لخدمة المجتمع ونشر المعرفة من خلال التنقل في الميادين العامة ومناسبات المنطقة.
ثم تفضل سمو أمير المنطقة بقص شريط الافتتاح وتجول في أرجاء المعرض، مطلعاً على أركان الدور والجامعات والجهات المشاركة البالغ
عددها أكثر من 60 جهة واطلع على معروضاتهت واستمع لشرح عنها، كما اطلع سموه على الركن المخصص لمكتبات الطفل.

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة الجوف من الدكتور البشري عدداً من مطبوعات الجامعة تتضمن كتباً من إصدارات مركز النشر العلمي، ونُسخاً
من المجلات العلمية التي تصدرها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
ورفع معالي الدكتور إسماعيل البشري, شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ما تحظى به جامعة
الجوف من دعمه المستمر لجميع برامج الجامعة وفعالياتها العلمية والثقافية، وحرصه على الحضور الشخصي دعماً للجامعة.
يذكر أن المعرض سيصاحبه مجموعة من الفعاليات المنبرية المتنوعة طيلة أيام إقامته ويستقبل زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً
وحتى التاسعة مساءً .

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