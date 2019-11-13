أسعار النفط تغلق على استقرار

المناطق - وكالات

أغلقت أسعار النفط اليوم، بلا تغيير يذكر، بعد أن تخلت عن مكاسب بلغت حوالي 1 % عقب كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 12 سنتًا عند 62.06 دولارًا للبرميل، بعد أن تراوحت في نطاق بين 61.82 دولارًا و62.85 دولار.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات لتسجل عند التسوية 56.80 دولارًا للبرميل.