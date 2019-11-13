38.4 مليار دولار مبيعات “علي بابا” في يوم العزاب

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38.4 مليار دولار مبيعات “علي بابا” في يوم العزاب

38.4 مليار دولار مبيعات “علي بابا” في يوم العزاب
http://almnatiq.net/?p=797656
المناطق - وكالات

اشترى متسوقون صينيون مكملات غذائية وأقنعة تجميل للوجه ومسحوق حليب أطفال في أكبر مهرجان تسوق في العالم.

وكانت علامات تجارية مثل لوريال ونستله بين أكبر الفائزين حسب البيانات الصادرة عن شركة “علي بابا”، عملاق التجارة الإلكترونية الصينية.

وحققت “علي بابا”، بحسب ما أوردت “رويترز”، الثلاثاء، مبيعات قياسية قدرها 268.4 مليار يوان (38.38 مليار دولار) من خلال مهرجان التسوق السنوي المعروف بيوم العزاب.

ويزيد الرقم عن ستة أمثال المبيعات الإلكترونية التي سجلتها الولايات المتحدة في “الجمعة البيضاء” في العام الماضي.

وأوضحت أن 299 علامة تجارية تجاوز إجمالي قيمة السلع التي باعتها مئة مليون يوان من بينها هواوي وأبل وجيفنشي التابعة لإل.في.إم.اتش ودايسون وفيليبس لصناعة الأجهزة المنزلية ونايكواندر أرمور للملابس الرياضية.

لكن معدل نمو المبيعات في مهرجان التسوق السنوي تباطأ هذا العام إلى 26 بالمئة، وهي أقل نسبة زيادة منذ بدء المهرجان في 2009، مما يشير إلى مدى تباطؤ مبيعات التجارة الإلكترونية في الصين.

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