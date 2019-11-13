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الحكومة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقف القصف الإسرائيلي

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المناطق - وكالات

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بتدخل تدخل دولي فوري لوقف “العدوان الإسرائيلي المتواصل” على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 10، فضلا عن 48 مصابا منذ ساعات الفجر الأولى، في موجة تصعيد جديدة بعد اغتيال قيادي في حركة الجهاد تبعه هجمات صاروخية على إسرائيل.

وقال اشتية: “يجب على اسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة”.

وتابع أن الرئيس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج.

وشدد اشتية على أنه لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.

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