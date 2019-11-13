“مدني حائل” يشدد على توخي الحيطه ويباشر عدد من البلاغات

المناطق - حائل

احتجزت عدداً من المركبات في الأودية التي شهدت سيولاً جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة حائل وجنوبها حتى الحليفة وغربها حتى محافظة موقق ،وذلك مساء امس الثلاثاء

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل ،أن الفرق الميدانية باشرت عددا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى ،كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاةجراء الأمطار .

وحذرّ من الاقتراب من وادي الرمة قرب مركز العجاجة الذي يشهد سيولاً منقولة الآن، منبها لضرورة الحرص،والابتعاد عن الاودية وتجمعات المياه ، ويأمل من الجميع توخي الحيطة والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر .

وكانت امطار قد هطلت مساء امس منطقة حائل شملت مدينة حائل والحائط والشملى والشنان والغزالة وحائل وموقق،سالت على إثر الهطولات الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لنزول الأمطار بمشيئة الله.