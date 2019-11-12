“تراؤف” تصرف أكثر من مليوني ريال لمستفيديها في أكتوبر

المناطق - حفرالباطن

صرفت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن “تراؤف” خلال شهر أكتوبر لعام 2019 م 2.122.562 ريال لـ 4000 مستفيد ومستفيدة شملت 1712 خدمة تنموية واجتماعية وصحية كالكفالة المادية والتعليمية والتربوية وكفالة أم اليتيم والكفالة الجامعية للطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات ومساعدات الزواج التي تقدمها الجمعية لأبنائها لتخفيف أعباء الزواج عنهم ، وخدمات الرعاية الصحية المختلفة وتسديد فاتورة الكهرباء لأسر الأيتام وكذلك خدمة تأهيل منازل الأسر وتأثيث المنازل وتأمين الأجهزة الكهربائية ليحظو ببيئة منزلية مناسبة وبلغت قيمة هذه الخدمات 1.288.333 ريال .

ومن جانبه قدم نادي تراؤف للبنين والبنات خلال شهر أكتوبر الماضي عدد من الأنشطة والبرامج للطلاب والطالبات حيث بلغت الأنشطة 708 أنشطة وبرامج متنوعة بتكلفة بلغت 834.229 ألف ريال .

ويقدم النادي برامج متنوعة تشمل الحلقات القرآنية للحفظ والتلاوة وكذلك برامج التدريب والتطوير وذلك لتدريب الطلاب على المهارات التعليمية والحاسب الالي واللغة الإنجليزية وتطوير الذات وإقامة ورش العمل للطلاب والطالبات ودورات لاختيار التخصص الجامعي وتأهيل الطلاب والطالبات لاختبار القدرات والتحصيلي .

كما يقدم النادي طيلة الأسبوع الدراسي برامج تعليمية تشمل دروس التقوية والجلسات الإرشادية وحصص الحاسب الآلي وحل الواجبات ، ويقيم كذلك برامج تربوية تحوي المسابقات والمنافسات والرحلات والزيارات والمحاضرات العامة والعروض المرئية واكتشاف وصقل المواهب وتنميتها وبرامج تأهيلية وتدريبية لطلبة الجامعة .