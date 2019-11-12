 اعتماد وتوقيع عددًا من المشاريع لبلدية صوير بـ 12 مليون ريال

المناطق - الجوف

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، عددًا من عقود المشاريع البلدية التابعة لبلدية صوير ، مع عددٍ من الشركات الوطنية المختصة ،و بلغت قيمتها الاجمالية 12 مليون ريال .

وقد وقع الشرعان عقد مشروع سفلتة مشروع مخططات المنح على مرحلتين ، و عقد إنشاء حدائق و ساحات و ممرات مشاه (بوليفارد) ، بالإضافة إلى مشروع توريد آليات و معدات للبلدية .

من جانبه قدم رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة شكره و تقديره لأمين منطقة الجوف على دعمه اللامحدود لمشاريع بلدية صوير ، و متابعته المستمرة لتطوير أعمال البلدية ، و توجيهاته الدائمة بسرعة وتميز الإنجاز ، و أكّد السلامة بأن هذه المشاريع تهدف إلى تهيئة البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية التي تهم المواطن والمقيم وفق رؤية المملكة 2030 .