تجديد اعتماد برنامج جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد بجازان كمركز تدريبي

المناطق _ جازان

جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد برنامج جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان كمركز تدريبي، وذلك لمدة أربع سنوات قادمة مع زيادة عدد المتدربين.

وسيسهم هذا التجديد – بإذن الله – في رفع كفاءات المختصين بجراحات الأنف والأذن والحنجرة في المنطقة.