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فرع مركز خدمة المجتمع بالمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بتيماء يعلن عن استمرار دورات وبرامج أتقن

فرع مركز خدمة المجتمع بالمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بتيماء يعلن عن استمرار دورات وبرامج أتقن
http://almnatiq.net/?p=797694
تيماء _ محمد العنزي
أعلن المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بتيماء عن استمرار المؤسسة العامة للتدريب التقني في تنفيذ دورات برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” في مرحلته الخامسة والذي يهدف لتأهيل أبناء الوطن إلى سوق العمل في التخصصات التقنية والمهنية.
ويعمل فرع المعهد الصناعي الثانوي بتيماء الى  تقديم التدريب التقني والمهني وذلك لرفع الكفاءة لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة والحصول على شهادات معتمدة بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل المحلي لمواكبة رؤية المملكة 2030.
ويذكر ان من يقدم هذي الدورات لهذا الأسبوع الحالي عدد من المدربين والمهندسين المتخصصين في مجال التطوير والتحفيز ومنهم المهندس محمد المغامسي في مجال دورة الكهرباء والتمديدات المنزلية والمهندس عبدالله العنزي في مجال شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وذلك تحت إشراف مسؤول فرع مركز خدمة المجتمع بالمعهد المهندس عبدالله الحيسوني .
الجدير بالذكر ان فرع مركز خدمة المجتمع يعلن من جديد عن استمرار التسجيل في برامج ودورات أتقن للأسبوع الرابع والقادم في مجالات شبكات وصيانة الحاسب آلي وكذلك الكهرباء والتمديدات المنزلية وصيانة السيارات وفق الأنظمة والشروط التى نص عليها المعهد وهي بأن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة وأن يكون سعودي الجنسية وأن يكون لائقًا طبيًا.

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