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“التدريب التقني” يعلن بدء فتح بوابة القبول للفصل الثاني للعام التدريبي 1441

“التدريب التقني” يعلن بدء فتح بوابة القبول للفصل الثاني للعام التدريبي 1441

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منطقة تبوك

“التدريب التقني” يعلن بدء فتح بوابة القبول للفصل الثاني للعام التدريبي 1441

“التدريب التقني” يعلن بدء فتح بوابة القبول للفصل الثاني للعام التدريبي 1441
http://almnatiq.net/?p=797710
المناطق _ الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء فتح القبول للفصل الثاني من العام التدريبي 1441 هـ، بالكليات التقنية وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بكافة مناطق المملكة.
ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل إلى زيارة بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa ، واختيار التخصص المناسب وفق الشروط الموضحة لكل تخصص، حيث يستمر التسجيل حتى 1441/3/23هـ.
وتقدم المؤسسة دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترة الصباحية الذي يستمر لمدة سنتين ونصف يمنح خلالها الخريج والخريجة على الشهادة الجامعية المتوسطة، ويهدف هذا البرنامج الى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات الفنية الوسطى التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني.
ويصرف للمتدرب مكافأة شهرية مقدارها 990 ريالاً شهرياً، ويتم دعم الخريجات من قبل معهد ريادة لتمويل مشاريعهم بقروض مالية.
كما تتيح المؤسسة برنامج دبلوم الكليات التقنية للبنين في الفترة المسائية لمدة سنتين ونصف، مع إتاحة الفرصة للحصول على دبلوم الكليات التقنية من المواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الصباحي الأساسي.
وتقدم المؤسسة برامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين وهي برامج متخصصة وموجهة تهدف لإكساب المتدرب المهارات الأساسية في مجال البرنامج الذي يتم قبول المتدرب فيه، الذي يركز على الجانب العملي المهاري، وتمنح تلك البرامج شهادة دبلوم معتمدة حول إتمام البرنامج حسب مدة البرنامج والتي تتراوح من فصل تدريبي واحد أو فصلين، وتسهم تلك البرامج في التهيئة لسوق العمل في فترة تناسب احتياج قطاع الأعمال من القوى الوطنية المدربة، ويحصل المتدرب على مكافأة أثناء فترة التدريب بمقدار 800 ريال.

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