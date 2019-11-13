الكشف عن موعد إعلان سعر أسهم أرامكو

المناطق _ الرياض

قال مدير الاكتتاب لشركة أرامكو «سامبا كابيتال» أنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي لطرح جزء من أسهم شركة أرمكو للاكتتاب العام في 5 ديسمبر القادم.

وأوضحت الوثيقة، أنه سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد. مضيفة أنه سيتم تحديد النطاق السعري لاكتتاب الشركة (الأحد) القادم، الموافق 17 نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر لطرح الشركة اعتباراً من 17 نوفمبر 2019 وتستمر إلى 4 ديسمبر 2019 لشريحة المؤسسات. كما ستبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته. وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري، وسيتم تخصيص 0.5% كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة للمكتتبين الأفراد. حسب “عكاظ”.

وكانت أرامكو أعلنت الأحد الماضي أن فترة الاكتتاب الأولي ستبدأ (الأحد) القادم، وحتى الأربعاء الموافق 4 ديسمبر القادم، وأكدت في نشرتها أن الطرح الخاص بالأفراد يستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.