المناطق توضح حقيقة الأجسام المضيئة التي شوهدت في سماء المملكة

المناطق _ الرياض

تحدثت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مشاهدة أجسام غريبة مضيئة في شمال المملكة وبعض مناطق الكويت وبعضها اعتقد أنها صواريخ أو طائرات بدون طيار.

ومن باب التوضيح للقراء تنوه صحيفة “المناطق” بأن ما تم مشاهدته من سلسلة مضيئة هي أقمار صناعية صغيرة مخصصة للاتصالات والانترنت الفائق السرعة وعددها “60” قمراً أطلقتها شركة “سبايس إكس” الأمريكية في شهر مايو الماضي.

ويطلق على هذه الأقمار اسم “ستارلينك” وهي تحلق في مدارات مُنخفضة فوق الأرض، بهدف وصول إشاراتها بقوة أعلى إلى مساحات أكثر تحديدًا على الأرض.

وتقول المعلومات حول هذه الأقمار أنها تسير في مدار واحد وبشكل متتابع وتتيح منظراً جميلاً في حال مرورها على مدار منخفض لبعض الدول، وحسب هذه المعلومات فإن هذه الأقمار ستتباعد مع مرور الوقت.

جدير بالذكر أن المشروع الذي أطلق في شهر مايو الماضي أثار العديد من المخاوف بالنسبة للفلكيين خوفاً من تأثير هذه الأقمار على عمليات الرصد المرئي، وذهب بعضهم للقول بأن هذه الٌأقمار قد تصبح أكثر النجوم المرئية بنهاية المطاف.

ويقوم مشروع ستارلينك على إطلاق 12 ألف قمر صناعي توضع في مدارين، المدار الأول سيضم 4425 قمراً على ارتفاع 1200 كم، أما المدار الثاني فسيضم 7518 قمراً على ارتفاع 340 كم، بهدف أن يتم التواصل بين الأقمار في المدارين وبين كوكب الأرض بسرعة كبيرة.

ويهدف هذا المشروع في حال اكتماله إلى إتاحة الإنترنت عبر الفضاء لتغطي كافة أرجاء المعمورة وهو ما يثير مخاوف العديد من شركات الاتصالات في العالم.