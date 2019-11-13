الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ24

المناطق _ الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول في النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، والتي تستضيفها قطر بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل.

ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عبر “تويتر”، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.