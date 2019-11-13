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كشافة تعليم وادي الدواسر يحصدون المركز الأول في منافسات التميز

كشافة تعليم وادي الدواسر يحصدون المركز الأول في منافسات التميز
http://almnatiq.net/?p=797740
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

توجت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر مشاركتها في منافسات التميز الكشفي لمرحلة ” الفتيان ” التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت مساء أمس في أبها بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني ، ومشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح الغانمي ، وعددٍ من القيادات الكشفية والتربوية والتعليمية  ، بتحقيق المركز الأول لفرسان التميز أبطال المنافسات ، على مستوى إدارات التعليم بالمملكة البالغ عددها 47 إدارة تعليمية بمختلف المناطق والمحافظات والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وعبر مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري, عن اعتزازه بما قدمه هؤلاء الكشافة الذين مثلوا الإدارة من متوسطة مواهب الوادي في تلك المنافسات من مستوى مميز تفوقوا به على المنافسين، مباركاً للأسرة التعليمية والكشفية ذلك الانجاز الذي يضاف للمنجزات المستمرة لكشافة المحافظة على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وأكد العُمري على أهمية المنافسات الكشفية في بناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه وإعداد النشء وتوظيف طاقات الكشافة الإبداعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة لديهم.

وكانت كشافة الإدارة قد حققت الأسبوع الماضي  المركز الرابع لفرسان التميز أبطال المنافسات لمرحلة الأشبال التي استضافتها إدارة التعليم في محافظة صبيا خلال الفترة 6 – 10 / 3 / 1441هـ ، وستشارك خلال الاسبوع القادم في نفس المنافسات لمرحلة الكشاف المتقدم والتي تستضيفها الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .

 

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