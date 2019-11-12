اللجنة الفورية بمدني نجران تناقش الإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية

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عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة نجران اليوم، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني، وذلك بمقر المديرية بنجران.

وناقشت اللجنة الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، إضافة إلى الوقوف على استعدادات وجاهزية الجهات المعنية، وأهمية التواجد لمندوبي اللجنة على مدار الساعة.