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قائد “سوريا الديمقراطية”: تركيا تشجع داعش على العودة.. ومتشددون قاتلوا إلى جانبها

قائد “سوريا الديمقراطية”: تركيا تشجع داعش على العودة.. ومتشددون قاتلوا إلى جانبها

أبرز المواد
أسعار الذهب تتراجع

أسعار الذهب تتراجع

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قطع واسع للطرق في معظم المدن اللبنانية

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أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم

أبرز المواد

قائد “سوريا الديمقراطية”: تركيا تشجع داعش على العودة.. ومتشددون قاتلوا إلى جانبها

قائد “سوريا الديمقراطية”: تركيا تشجع داعش على العودة.. ومتشددون قاتلوا إلى جانبها
http://almnatiq.net/?p=797783
المناطق - وكالات

مستشهدا بأدلة وفيديوهات، اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، تركيا بتشجيع تنظيم داعش الإرهابي على إعادة تنظيم صفوفه والعودة إلى المناطق التي تم طرده منها، محذرا في الوقت نفسه من هجمات محتملة قد يشنها التنظيم في دول غربية.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز”، قال كوباني: “خطر عودة داعش كبير جدا وجدي. الكثير من الناس لا يعرفون هذا ولكنه حقيقي، العدوان التركي وفر المساحة وأعطى الأمل لعناصر داعش، والمدن التي دخلتها تركيا ستكون قاعدة لداعش ليعيد تشكيل نفسه”.

وكانت تركيا قد غزت مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، بذريعة إبعاد المقاتلين السوريين الأكراد عن الحدود، إلى أن أوقفت العملية العسكرية بعد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، يضمن انسحاب الأكراد من تلك المناطق.

واتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بأنها تشجع داعش على العودة إلى المناطق التي طردته القوات الكردية والتحالف الدولي منها.

وقال : “نعم هذا صحيح.. هذا اتهام جدي، ولكن هناك أدلة تثبت صحته، والكثير من الناس يعرفون ذلك”، واستطرد قائلا: “هذا لا يقتصر على عناصر داعش، إذ يشمل أيضا عناصر سابقين في النصرة والقاعدة، الذين قاتلناهم في 2013 و2014”.

من جانبها، تنفي تركيا تلك الاتهامات تماما، لكن مقاطع فيديو تم تصويرها في شمال سوريا، تملكها قوات سوريا الديمقراطية، أثبتت أن مسلحين متشددين قاتلوا إلى جانب الجيش التركي.

وفيما يتعلق بالمساجين التابعين لداعش، الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، قال مظلوم كوباني إنه لا يمكن لقواته احتجازهم لوقت طويل.

وأضاف: “طلبنا من الدول الأوروبية مرارا أن تستعيد مواطنيها المحتجزين لدينا وتحاكمهم على أراضيها، أو أن تنظم محكمة دولية هنا، لأنه ليس بإمكاننا أن نحتجزهم إلى الأبد”.

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