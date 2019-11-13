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غارات إسرائيلية جديدة تقتل فلسطينيين في غزة.. ورد بالصواريخ

غارات إسرائيلية جديدة تقتل فلسطينيين في غزة.. ورد بالصواريخ
http://almnatiq.net/?p=797794
المناطق - وكالات

قالت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، إن الغارات الإسرائيلية، التي بدأت منذ فجر الثلاثاء أسفرت عن مقتل 18 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وتحدثت إحصائية أولية في وقت سابق عن مقتل 6 فلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، الأربعاء.

وأفاد مراسلنا بأن من بين هؤلاء 3 قضوا إثر غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقتل رابع من جراء استهداف دراجة نارية كان يستقلها في المدينة، وفق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وكانت غارة سابقة على حي الزيتون في مدينة غزة أدت إلى قتل الشاب علاء اشتيوي (32 عاما)، طبقا للوكالة ذاتها.

وقالت الوكالة إن خالد فراج (38 عاما)، قضى نتيجة قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ الثلاثاء إلى 18 فلسطينيا، فضلا عن إصابة أكثر من 50 آخرين.

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