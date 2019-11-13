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تعليم تبوك ينفذ برنامج ” ريالي للوعي المالي ” ويستهدف 20 ألف طالب وطالبة

تعليم تبوك ينفذ برنامج ” ريالي للوعي المالي ” ويستهدف 20 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=797802
المناطق- تبوك
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارتي نشاط الطلاب والطالبات اليوم, برنامج ” ريالي للوعي المالي ” بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري وذلك في القاعة العلمية بتبوك.
ويستهدف البرنامج 20 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك وسيتولى تدريبهم أكثر من 200 رائد ورائدة نشاط على مهارات التخطيط المالي والادخار والاستثمار حيث يهدف البرنامج لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية.
وأكد مدير التعليم في كلمه ألقاها خلال افتتاح البرنامج على أهمية مثل هذه المشروعات لبناء ركيزة صلبة داخل المدرسة تجاه الوعي المالي والاستثمار وريادة الأعمال من خلال برنامج ريالي مشيراً لأهمية هذه الشراكات لتطوير الأنشطة والفعاليات تحقيقاً لأهداف الوزارة التي تسعى لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته والسعي إلى استثمار كل ما يخدم العملية التعليمية من مستجدات في جميع المجالات والاتجاهات والتكامل والتعاون المشترك مع ما يقدمه القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية وحث رواد النشاط على أهمية توعية الطلاب في الوعي المالي وضرورة الاستفادة من هذه البرامج لما يعود بالنفع والفائدة لأبنائنا الطلاب واستغلالها لبناء جيل مبدع ومميز ومفيد لمجتمعه.
يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت برنامج ” ريالي ” بهدف نشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات السعودية وذلك عبر تأهيل مليوني طالب وطالبة حتى عام 2020 م.

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