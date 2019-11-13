تعليم عنيزة تعقد لقاءً مع تعليم الزلفي لتبادل الخبرات في الشؤون المدرسية

استضافت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، لقاء الشؤون المدرسية مع إدارة تعليم الزلفي، صباح اليوم الثلاثاء، بالمبنى الإداري الرئيس بالمحافظة، حيث استقبل مساعد مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ عبدالرحمن المذن، نظيره مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية خزعل العصيمي ورؤساء أقسام الشؤون المدرسية، ودار اللقاء حول تطوير خدمات الشؤون المدرسية.

كما جرت عدة لقاءات مع الوفد الزائر بين الأقسام المتناظرة، وذلك لبحث سبل تطوير الخدمات التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتي من المتوقع أن تصب في خدمة الميدان التعليمي، واطلع وفد تعليم الزلفي على هامش الزيارة على مركز القصيم العلمي.

وفي نهاية اللقاء قدم “المذن” جزيل شكره وتقديره لإدارة تعليم الزلفي ممثلة بسعادة المساعد للشؤون المدرسية على تشريفهم لتبادل الخبرات وللاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، سائلا الله التوفيق والسداد.