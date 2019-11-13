أمير منطقة جازان يعزي أسرة وذوي الصميلي

المناطق_فضه عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى أسرة وذوي الشيخ علي بن ادريس صميلي – رحمه الله – والد المتحدث الاعلامي السابق بصحة جازان محمد بن علي الصميلي.

وأعرب سموه ، خلال تعزيته لأسرة وذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّرو أسرة وذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم ، سائلين الله عزوجل ان يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه في عزيز لديه .